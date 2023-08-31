Сийярто заявил, что Венгрия не будет обсуждать в ЕС финансирование военной помощи Украине

Глава МИД Венгрии рассказал о том, какой темы не будет на заседании в Толедо.

Будапешт не намерен обсуждать выделение Евросоюзом дополнительных денежных средств на военную помощь Вооруженным силам Украины на заседании глав министерств по иностранным делам ЕС, так как венгерский банк OTP до сих пор находится в списке киевского режима как "международный спонсор войны". Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время своего прибытия на неформальную встречу в испанском городе Толедо.

Крупнейший институт, в котором держат счета 3 млн человек, находится в списке. Все чувствуют, все видят, все знают, что это нонсенс, и до тех пор, пока этот нонсенс не будет устранен, мы не будем обсуждать никакие финансовые вопросы. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрия пока не решила спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО.

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