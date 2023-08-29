Венгрия пока не решила спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО

Петер Сийярто рассказал о том, что Венгрия учитывает интересы Турции в этом вопросе.

Будапешту пока что не удалось решить со Швецией спорные вопросы, связанные со вступлением в НАТО. Соответствующее заявление в эфире телеканала TRT World рассказал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Дипломат сожалеет о том, что его страна стала "мишенью и жертвой" политического дискурса на Западе, который характеризуется критикой и вердиктами, а также используется странами ради вмешательства во внутренние дела Венгрии.

Правительство уже давно выполнило свою "домашнюю работу" в отношении шведской заявки в НАТО, поскольку еще в прошлом году представило документ о ратификации Швеции в парламент, на пленарной сессии, начинающейся осенью, может быть принято решение.... Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто напомнил СМИ о том, что Венгрия не станет препятствовать членству Швеции в НАТО, а также чиновники ведут постоянные консультации по этому вопросу с турецкими властями. Будапешт учитывает позицию Анкары, так как оборонный и военный альянс должен учитывать позицию своего международного союзника.

Венгрии повезло остаться в стороне от конфликта на Украине, заявил Сийярто.

Фото и видео: YouTube / TRT World