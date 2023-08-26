Петер Сийярто рассказал о том, что из-за действий Венгрии не погиб ни один человек.

Будапешт считает своим успехом, что стране удалось остаться в стороне от конфликта на Украине и не участвовать в его эскалации. Соответствующее заявление в ходе выступления на местном ежегодном фестивале "Транзит" в Тихани сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Иностранец добавил, что на Венгрию оказывалось международное давление по этому вопросу. Однако власти решили выбрать такой курс во внешней политике, который содержит в себе мораль. Речь идет о направленности за сохранение жизней людей. Петер Сийярто добавил, что Венгрия не способствовали ни одной гибели.

Мы можем говорить о своем успехе, потому что за полтора года нам успешно удалось остаться в стороне от войны, идущей по соседству. Это при нормальных обстоятельствах тоже серьезное достижение, а вы подумайте о давлении на нас со стороны мира. Петер Сийятро, глава МИД Венгрии

МИД Венгрии: ЕС оказался неспособен приблизить мир на Украине.

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