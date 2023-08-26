Петер Сийярто негативно оценил то, чем ЕС гордится.

Евросоюз оказался неспособен приблизить мир на Украине, а также испытывает гордость из-за этого, хотя конкурентноспособность регионального содружества вследствие этого конфликта находится на максимально низком уровне. Соответствующее заявление в ходе выступления на местном ежегодном фестивале "Транзит" в Тихани сделал венгерский министр по внешней политике Петер Сийярто.

Евросоюз как одна из самых сильных политических интеграций в мире был неспособен достичь того, чтобы мы оказались хотя бы на шаг ближе к миру. Был неспособен достичь. И даже - что еще большая проблема - гордится этим. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

США провоцируют соревнование в Европе по вооружению Киева, заявил Сийярто.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter