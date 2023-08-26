Евросоюз оказался неспособен приблизить мир на Украине, а также испытывает гордость из-за этого, хотя конкурентноспособность регионального содружества вследствие этого конфликта находится на максимально низком уровне. Соответствующее заявление в ходе выступления на местном ежегодном фестивале "Транзит" в Тихани сделал венгерский министр по внешней политике Петер Сийярто.
Евросоюз как одна из самых сильных политических интеграций в мире был неспособен достичь того, чтобы мы оказались хотя бы на шаг ближе к миру. Был неспособен достичь. И даже - что еще большая проблема - гордится этим.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
США провоцируют соревнование в Европе по вооружению Киева, заявил Сийярто.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter
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