Петер Сийярто рассказал о том, что из-за эскалации конфликта пострадают европейцы, а не американцы.

Американские власти спровоцировали Европу на соревнование "кто больше отправит оружия Украине", хотя изначально было понятно, что регион сможет выйти из него только со значительными потерями. Соответствующее заявление в ходе выступления на местном ежегодном фестивале "Транзит" в Тихани сделал венгерский министр по внешней политике Петер Сийярто. Иностранный дипломат пояснил участникам мероприятия, то было неразумно тягаться с Вашингтоном в этом вопросе, так как США остаются мировым лидером по производству вооружения, а конфликт разворачивается именно на территории Европы. Он добавил, что в случае эскалации обстановки страдать будет местное население, а не американцы.

Европа была неспособна отвергнуть эту провокацию. Мы ввязались в соревнование, где можем лишь понести потери, вопрос лишь, сколько. И вопрос не в том, будут потери большие или маленькие, а в том, огромные или очень огромные. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

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