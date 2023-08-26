Петер Сийярто призвал взять политиков ответственность за свои промахи.

Европейские политики не признают провала санкционной политики, так как логическое следствие такого признания - отставка тех лиц, которые способствовали введению этих ограничений. Соответствующее заявление в ходе выступления на местном ежегодном фестивале "Транзит" в Тихани сделал венгерский министр по внешней политике Петер Сийярто. При этом дипломат призвал коллег открыть признать, что санкции неэффективны.

А что с политиками, которые ее продвигали? Логическое продолжение этой мысли - политиков, продвигавших санкции и выступавших за них, надо снять, потому что кто-то должен понести ответственность за ущерб, нанесенный Европе. Петер Сийярто, глава МИД Венгири

Сийярто считает, что в конфликте на Украине заинтересованы не народы, а отдельные политики.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter