В МИД Венгрии считают неэффективной санкции ЕС против России.

Европа втянулась в военные действия на Украине, но их продолжения хотят не народы в регионе, а лишь отдельные политики. Соответствующее заявление в ходе выступления на местном ежегодном фестивале "Транзит" в Тихани сделал венгерский министр по внешней политике Петер Сийярто. Дипломат пояснил участникам мероприятия, что действующее направление, включающее санкционное давление на Россию, ни на ша не приблизил мир к мирному урегулированию кризиса.

Последствия могут носить глобальный характер. Это конфликт не венгерского народа и не народов европейских стран. Европейские народы не хотят воевать, в военных действиях участвуют лишь некоторые европейские политики. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава министерства по иностранным делам Венгрии добавил, что на сегодняшний день риск эскалации военных действий даже выше, чем фиксировался прежде". По его мнению, это свидетельствует о провале политики ЕС и неэффективности его 11 санкционных пакетов, которым только удается разрушать национальные экономики.

В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter