В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года

Петер Сийярто рассказал о работе с "Росатомом".

Подписание документа о переходе проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного строительства позволит ускорить инвестиции в проект, а также залить "первый бетон" для новых блоков еще до завершения 2024 года. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделал министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто. Чиновник выступил совместно с сотрудниками российской государственной корпорации "Росатом" и местной компании Paksi Atomerőmű Zrt.

Все это: подписание сегодняшнего договора, переход во вторую фазу строительства, ускорение - делает возможным в соответствии с нашей первоначальной целью наступление момента так называемого "первого бетона" до конца следующего года. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт уточнил, что завершение первой, подготовительной, фазы строительства и переход к этапу непосредственного возведения стало возможным по итогам одобрения измененных контрактов о строительстве и финансировании новых блоков АЭС российской и венгерской стороной.

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