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В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года

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Петер Сийярто рассказал о работе с "Росатомом".

Подписание документа о переходе проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного строительства позволит ускорить инвестиции в проект, а также залить "первый бетон" для новых блоков еще до завершения 2024 года. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделал министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто. Чиновник выступил совместно с сотрудниками российской  государственной корпорации "Росатом" и местной компании Paksi Atomerőmű Zrt.

Все это: подписание сегодняшнего договора, переход во вторую фазу строительства, ускорение - делает возможным в соответствии с нашей первоначальной целью наступление момента так называемого "первого бетона" до конца следующего года.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт уточнил, что завершение первой, подготовительной, фазы строительства и переход к этапу непосредственного возведения стало возможным по итогам одобрения измененных контрактов о строительстве и финансировании новых блоков АЭС российской и венгерской стороной.

Венгрия выразила желание покупать не только российский, но и турецкий газ.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

Теги: атомная энергетика, венгрия, пакш-2, петер сийярто, росатом
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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