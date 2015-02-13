Петер Сийярто рассказал о планах энергетического сотрудничества с Турцией.

Будапешт хотел бы не только получать через Турцию российский и азербайджанский газ, между сторонами также идут переговоры о закупке турецкого природного газа. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой объявил местный министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник пояснил, что большая часть газа, который поступает в страну по долгосрочным контрактам, проходит через трубопровод "Турецкий поток". Ежегодно Венгрия получает порядка 3,5 миллиарда кубометров газа, с начала 2023 года поступило более двух миллиардов кубометров. Он счел Анкару важным игроком в вопросе диверсификации энергетических поставок.

Скоро начнется заполнение хранилищ газом, купленным у SOCAR - мы ведем переговоры с Турцией не только о том, какие транзитные возможности она может обеспечить в ходе покупки азербайджанского газа, но и о том, чтобы приобрести необходимые объемы газа непосредственно из самой Турции. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД напомнил, что Венгрия накопила в собственных газохранилищах уже более 48% годового уровня потребления газа, в то время как в среднем по европейскому региону этот показатель составляет лишь 25%.

Венгрия считает, что условия для переговоров по Украине будут ухудшаться.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter