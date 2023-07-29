Венгрия считает, что условия для переговоров по Украине будут ухудшаться

Петер Сийярто призвал Москву и Киева начать обсуждение своих противоречий.

Будапешт считает, что в дальнейшем условия для мирных переговоров по украинскому кризису будут только ухудшаться, и поэтому Венгрия предлагает сторонам конфликта начать их прямо сейчас. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом сделал глава министества по иностранных дел Петер Сийярто. Чиновник выразил благодарность Анкаре за то, что пока что она оказалась единственной, способной на успешно сотрудничество между Киевом и Москвой. Речь идет о заключении зернового соглашения в прошлом году.

Этот конфликт не может быть разрешен на поле боя и что не будет лучше условий для мирных переговоров, чем те, которые сложились на данный момент. Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже сегодняшних. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

МИД Венгрии заявил, что не поддержит военную помощь Украине, пока OTP в черном списке.

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