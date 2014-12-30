Петер Сийярто рассказал о существующем противоречии между Венгрией, ЕС и Украиной.

Венгрия не готова обсуждать никакое выделение денег Евросоюза на вооружение Украины до того момента, пока банк ОТР остается в списке "спонсоров" военных действий. В частности, такое решение касается и инициативы, обозначенной главой верховной дипломатии и политики безопасности Жозепом Боррелем на встрече министров внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе от 20 июля. Речь идет о 20 миллиардах евро, которые могут быть направлены регионом для ВСУ в следующие четыре года.

Я подчеркнул, что до тех пор пока Украина сохраняет венгерский банк в списке "международных спонсоров войны", мы не готовы в финансовых вопросах делать шаги вперед и вести переговоры относительно поставок вооружения" Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава венгерского МИД назвал "шокирующим" тот факт, что Евросоюз не задумывается о мирном урегулировании регионального конфликта между Украиной и Москвой не только в краткосрочной перспективе, но и в течение нескольких лет. Это значило бы для Будвапешта, что Венгрии придется выплатить 200 миллионов евро в то время, как Украина держит в списке "международных спонсоров войны" крупнейший венгерский банк, в которых счета открыты у трех миллионов венгров. В связи с существующим противоречием страна не панирует одобрять предложение, выдвинутое Жозепом Боррелем.

В Венгрии заявили, что Европа совершит самоубийство, если не будет сотрудничать с Китаем.

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