Петер Сийярто рассказал, что ЕС не должен соперничать с КНР.

Евросоюз совершит экономическое самоубийство в том случае, если прекратит сотрудничество с Китаем. Такое мнение высказал во вторник 27 июня на международном экономическом форуме в китайском городе Таньцзинь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По мнению европейского дипломата, сейчас многие страны региона расценивают КНР как риск и угрозу для себя. Однако в Будапеште находят такие контакты взаимовыгодными и необходимыми.

Поэтому интересам Европы отвечает сотрудничество с Китаем на основе взаимного уважения и выгоды...Если мы будем смотреть на Китай как на соперника, а не как на партнера по сотрудничеству, то Европа проиграет ему Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат пояснил ведущему сессии, что если связи между Европой и Китаем будут разорваны, то это подорвет европейскую экономическую систему. Венгерский представитель напомнил о том, что на текущий момент годовой товарооборот между сторонами составляет 865 миллиардов евро. Петер Сийярто обратил внимание коллег на том моменте, что в 2010 году доля Пекина в общемировом ВВП составляла 9%, в то время как доля Евросоюза равнялась 22%. Однако сейчас ситуация изменилась, так как доля Китая достигла 18%, а доля ЕС уменьшилась до 17%.

Венгерские власти не участвовали в передаче военных из Закарпатья.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter