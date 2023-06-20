Венгерские власти не участвовали в передаче военных из Закарпатья

Петер Сийярто рассказал о договоренности между церковной и религиозной организациями.

Венгерские государственные органы не принимали участя переговорном процессе, в результате которого Будапешту были переданы 11 военнопленных из Закарпатья. Соответствующее заявление в ходе выступления на очередном заседании ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) сделал венгерский министр по внешней политике Петер Сийярто. Чиновник считает, что речь идет о "хорошей новости", касаясь вопроса освобождения из плена 11 человек.

Были переговоры между церковной и религиозной организациями, которые абсолютно не касались венгерского государства. На основе этого соглашения этих людей отпустили на свободу, и они свободны, могут свободно перемещаться по Венгрии, делают, что хотят, если захотят связаться с украинскими властями, то свободно могут это сделать, это я могу гарантировать. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напоним, что Русская православная церковь ранее сообщила о том, что группу украинских военных закарпатского происхождения передали властям Венгрии при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позже вице-премьер европейской страны Жолт Шемьен добавил, что передача украинских военнослужащих из Закарпатья является жестом доброй воли в сторону Будапешта. В украинском министерстве по иностранным делам сообщили, что киевское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. МИД Украины потребовал допустить своего консула в Венгрии к украинским военнопленным.

Глава МИД Венгрии заявил, что подготовка Европы к следующей зиме будет трудной.

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