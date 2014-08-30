Петер Сийярто призвал предотвратить проблему, а не разбираться с ней.

Подготовка Европы к предстоящей зиме будет более сложной и более вызывающей, чем к предыдущей. Такое мнение в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник заметил, что в сентябре 2022 года регион получил значительно больше природного газа из РФ. При этом ЕС не может гарантировать того, что предстоящая зима снова выдастся теплой. Петер Сийярто отметил также, что объем уже имеющегося в хранилищах Венгрии газа позволит обеспечить 37% годового спроса страны.

Мы должны быть уверены, что ни одна страна не получит преимущества и не получит выгоды от текущей ситуации с энергетическим кризисом. И ни одна страна не должна получать выгоду от факта, что она является страной-транзитером для других. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Вотношении Венгрии иностранный эксперт заметил, что существует два пути поставок нефти - два трубопровода. При этом "как сумасшедшие" увеличивается стоимость тарифов по транзиту ресурсов. По мнению Петера Сийярто, гораздо проще будет предотвратить проблемы, чем разбираться с ними.

Глава МИД Венгрии заявил, что подготовка Европы к следующей зиме будет трудной.

Фото и видео: ПМЭФ-2023