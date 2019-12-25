Дело о госизмене и терроризме направили в Западный окружной военный суд

33-летнего уроженца Челябинской области обвинили в госизмене.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 33-летнего уроженца Челябинской области. Его обвиняют в госизмене, содействии террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и террористической организации, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2024 году мужчина добровольно вступил в движение, признанное террористической организацией и запрещённое в России. По заданию украинских спецслужб он собирал и передавал через мессенджер сведения об инфраструктуре предприятий Петербурга и порядке их работы.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело направили в 1-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Статья о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Бизнесмен из Петербурга погиб в ДТП в Таиланде.

Фото: Piter.tv