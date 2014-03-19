В Эрмитаже открылась выставка к завершению реставрации картин Бернардино Луини

После многолетней работы зрители впервые увидят отреставрированные полотна ломбардского последователя Леонардо да Винчи.

Государственный Эрмитаж открыл выставку "Бернардино Луини. К завершению реставрации", на которой представлены все три работы мастера из коллекции музея. Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, церемония открытия прошла в Аполлоновом зале Зимнего дворца.

Экспозиция посвящена творчеству Бернардино Луини (ок. 1480–1532) — крупнейшего представителя ломбардской школы и одного из важнейших последователей Леонардо да Винчи. Посетители увидят произведения "Святой Себастьян", "Святая Екатерина" и "Распятие с Мадонной, святыми Павлом, Марией Магдалиной, Иоанном и Франциском".

На протяжении нескольких лет "Святой Себастьян" и "Святая Екатерина" находились в Лаборатории научной реставрации станковой живописи. Специалисты удалили с поверхности картин многослойный пожелтевший лак и поздние записи, что позволило раскрыть авторскую живопись. Зоя Купцова, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства

Реставрацию провели художник-реставратор высшей категории Мария Шулепова ("Святой Себастьян") и художник-реставратор первой категории Андрей Цветков ("Святая Екатерина"). Куратор выставки — Зоя Купцова, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства. Выставка будет работать до 23 ноября 2025 года.

Фото: Telegram / Эрмитаж