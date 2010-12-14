Первый документальный фильм о композиторе Борисе Тищенко представят в Петербурге

Картина "Борис Тищенко. Непримиримый: темы с вариациями" раскрывает наследие одного из крупнейших композиторов XX века.

В рамках фестиваля "Петербургские дожди" в Доме композиторов состоится премьера первого документального фильма о Борисе Тищенко, созданного после ухода мастера. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС автор сценария и режиссер Виктор Высоцкий, картина призвана восполнить пробел в понимании масштаба творчества этого выдающегося ленинградского-петербургского композитора.

Борис Тищенко — единственный петербургский композитор, чьи балеты продолжают идти на сцене Мариинского театра.Однако у многих осталось ощущение недосказанности о том, какого масштаба музыкант жил и творил. Виктор Высоцкий, автор сценария и режиссер

Фильм включает уникальные свидетельства современников: Мстислава Ростроповича, Олега Виноградова, Бориса Эйфмана, Якова Гордина, Александра Чайковского и других деятелей культуры. Центральным стал монолог вдовы композитора — заслуженной артистки России Ирины Донской-Тищенко. Картина освещает важные аспекты биографии Тищенко: дружбу с Иосифом Бродским и Дмитрием Шостаковичем, историю создания ключевых произведений, включая "Реквием" на стихи Ахматовой и масштабную циклиаду "Беатриче" по мотивам "Божественной комедии" Данте.

Проект реализован при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Борис Тищенко (1939–2010) — автор восьми симфоний, девяти концертов и одиннадцати фортепианных сонат, чьи балеты "Ярославна" и "Двенадцать" сохраняются в репертуаре Мариинского театра.

Ранее Piter.TV сообщал, что Сергей Безруков выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь фестиваля.

Фото: culture.ru