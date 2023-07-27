В сети появился трейлер мультфильма "Изобретатель" о Леонардо да Винчи

Релиз проекта намечен на 25 августа.

На YouTube-канале Blue Fox Entertainment создатели опубликовали трейлер нового мультфильма "Изобретатель", главным героем которого стал Леонардо да Винчи. Сценатий для проекта написал мультипликатор Джим Капобьянко, известный по работе над "Рататуем", "Горбуном из Нотр-Дама" и "Королем Львом". Он также стал режиссером. Его соавтором стал французский кинематографист Пьер-Люк Граньон. История расскажет зрителям об ученом, которые решается уехать из Италии ради того, чтобы стать частью французского двора. Там специалисту дают возможности для экспериментов, изучения человеческого тела и создания летающих аппаратов. Еще одним персонажем в проекте станет принцесса Маргарита. Вместе с ней гениальный изобретатель будет искать ответ на вопрос: "В чем смысл жизни?"

Я рассказываю об истории, произошедшей в конце его жизни, и о годах, проведенных во Франции Джим Капобьянко, режиссер

Главного героя в картине озвучит Стивен Фрай. Другие роли отданы Дейзи Ридли, Марион Котийяр, Готье Батту и Мэтт Берри. В прокат "Изобретатель" выйдет 25 августа.

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Фото и видео: YouTube / Blue Fox Entertainment