Вышел новый трейлер комедии для взрослых "Отвязные дворняги" о говорящих псах

"Отвязные дворняги" выйдут в США 18 августа.

Американская киноомпания Universal показала в социальных сетях свежий трейлер приключенческой комедии "Отвязные дворняги" (Strays) о говорящих собаках. Режисеером-постановщиком фильма стал Джош Гринбаум, известный зрителям по сериалу "Новенькая". В актёрский состав вошли Уилл Феррелл ("Копы в глубоком запасе"), Джейми Фокс ("Джанго освобожденный"), Айла Фишер ("Иллюзия обмана") и другие. У картины будет указан высокий возрастной рейтинг R. Лента основывается на истории пса по имени Рэджи, от которого избавляется безответственный хозяин. В резулььате домашний питомец оказывается на улице далеко от дома. Он встречает на своём пути компанию бродячих собак, которые объясняют ему, как подло и низко обошёлся с ним хозяин. Теперь Рэджи пытается добраться до бывшего хозяина и отомстить некогда любимому человеку самым жестоким способом. "Отвязные дворняги" выйдут в широкий прокат в США 18 августа.

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Фото и видео: YouTube / Universal Pictures