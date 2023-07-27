Премьера состоится 16 августа.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального сериала "Депп против Херд", который расскажет о судебном разбирательстве актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд по делу о клевете 2022 года.

Сериал будет состоять из трех эпизодов. В нем расскажут не только о судебном процессе актеров, но также затронут тему повышенного интереса к нему со стороны пользователей социальных сетей. Премьера состоится 16 августа.

Напомним, по итогам судебного процесса было установлено, что Херд оклеветала Деппа в статье Washington Post 2018 года, в которой обвиняла бывшего супруга в насилии.

Ранее Apple TV+ показал трейлер мультсериала "Странная планета" от создателей "Рика и Морти".

Видео: YouTube / Netflix