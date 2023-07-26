Apple TV+ показал трейлер мультсериала "Странная планета" от создателей "Рика и Морти"

Шоу будет доступно на стриминге с 9 августа.

Американская стриминговая компания Apple TV в социальных сетях опубликовала трейлер нового анимационного сериала для взрослых пользователей "Странная планета". Известно, что данный проект основан на серии популярных веб-комиксов от автора Натана Пайла. Шоу официально выйдет в свет 9 августа на онлайн-сервисе Apple TV+. Создатели называют его "веселым и проницательным взглядом на далекий мир, мало чем отличающийся от нашего". Действие историй развернетсяна территории розово-пурпурной вселенной, в которой инопланетные существа исследуют абсурдность жизни. Новые эпизоды "Странной планеты" будут выходить в еженедельном режиме. Персонажей озвучивали Ханна Эйнбиндер, Танде Адебимпе, Деми Адеджуйигбе, Лори Там Чинн и Дэнни Пуди. В первом сезоне запланировано к релизу десять выпусков. В настоящее время над проектом работают Дэн Хармон ("Рик и Морти"), Пайл, а также Алекс Балкли ("Пиноккио" Гильермо дель Торо), Кори Камподонико ("Конь БоДжек"), Лорен Померанц ("SNL"), Амалия Левари, Стив Леви и Тейлор Алекси Пайл.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV