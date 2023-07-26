  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:00
129
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

The Game Kitchen опубликовала новый трейлер Blasphemous 2

0 0

Игра выйдет в свет 24 августа.

В социальных сетях появился новый трейлер компьютерной игры от компании Blasphemous 2. Видео создатели проекта приурочили к открытию предзаказов. В настоящее время на игру действует скидка в десять процентов. Купить новинку можно для персонального компьютера, а также для консолей PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Известно, что в онлайн-магазине Steam Blasphemous 2 игра будет недоступна для пользователей из России. Официальная премьера приключенческого экшена состоится 24 августа. А вот появления на платформах Xbox One и PlayStation 4 пользователям придётся подождать.

Вышел трейлер фильма "57 секунд" с Морганом Фриманом.

Фото и видео: YouTube / Team17

Теги: blasphemous 2, the game kitchen, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии