Вышел трейлер фильма "57 секунд" с Морганом Фриманом

The Avenue Film представила трейлер фильма "57 секунд". Режиссером проекта выступил Расти Кандифф.
Сюжет расскажет историю мужчины по имени Франклин, который хочет отомстить за смерть своей сестры-близнеца. Он обнаруживает уникальное кольцо, с помощью которого можно перемещаться во времени на 57 секунд. Кольцо принадлежит гуру технологий, который согласится помочь Франклину осуществить месть.
В главных ролях сыграли Джош Хатчерсон и Морган Фриман. Премьера фильма состоится 29 сентября.
Ранее студия Blumhouse представила трейлер хоррора "Изгоняющий дьявола: Верующий".
Видео: YouTube / The Avenue Film
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