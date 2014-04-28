Вышел трейлер фильма "57 секунд" с Морганом Фриманом

Премьера фильма состоится 29 сентября.

The Avenue Film представила трейлер фильма "57 секунд". Режиссером проекта выступил Расти Кандифф.

Сюжет расскажет историю мужчины по имени Франклин, который хочет отомстить за смерть своей сестры-близнеца. Он обнаруживает уникальное кольцо, с помощью которого можно перемещаться во времени на 57 секунд. Кольцо принадлежит гуру технологий, который согласится помочь Франклину осуществить месть.

В главных ролях сыграли Джош Хатчерсон и Морган Фриман. Премьера фильма состоится 29 сентября.

Ранее студия Blumhouse представила трейлер хоррора "Изгоняющий дьявола: Верующий".

Видео: YouTube / The Avenue Film