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Студия Blumhouse представила трейлер хоррора "Изгоняющий дьявола: Верующий"

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Мировая премьера состоится 13 октября.

Киностудия Blumhouse представила трейлер хоррора "Изгоняющий дьявола: Верующий". Режиссером фильма выступил Дэвид Гордон Грин.

Сюжет расскажет историю отца одержимого дьяволом ребенка. Чтобы спасти его, он отправляется на поиски человека, который уже сталкивался с подобным явлением.

В фильме снялись Дженнифер Неттлз, Эллен Берстин, Энн Дауд и другие. Мировая премьера состоится 13 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Колдовская доска" со звездой "Очень странных дел".

Видео: YouTube / Blumhouse

Теги: blumhouse, изгоняющий дьявола верующий, трейлер, хоррор
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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