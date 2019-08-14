Вышел трейлер хоррора "Колдовская доска" со звездой "Очень странных дел"

Фильм выйдет на экраны в 2024 году.

Компания Gala Games выпустила первый трейлер хоррора "Колдовская доска" (Witchboard), одну из главных ролей в котором исполняет Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный зрителям по сериалу "Очень странные дела" (Stranger Things). В актерском составе также заявлены Мэдисон Айсмен ("Проклятие Аннабель 3") и Аарон Домингес ("Убийства в одном здании"). режиссером-постановщиком проекта стал Чак Рассел ("Маска"). речь идет о ремейке одноименного фильма, вышедшего в свет в 1986 году. История основана на жизни Кристиан и Эмили, которые переезжают в Новый Орлеан для того, чтобы открыть кафе на месте старого гостевого дома. В какой-то момент пара находит мистическую доску для связи с потусторонними силами. Эмили попадает под пагубное влияние артефакта, поэтому супруги обращаются за помщью к оккультисту Александру Бабтисту. Однако гость оказывается еще одним злом. Фильм выйдет на экраны в 2024 году, однако точная дата его релиза не сообщается.

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Фото и видео: YouTube / Gala Games