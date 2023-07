Ubisoft показала больше геймплея The Crew Motorfest и вспомнила историю франшизы

Релиз проекта намечен на 14 сентября.

Компания Ubisoft опубликовала новое видео, посвящённое проекту The Crew Motorfest. В ролике создатели демонстрируют игровой процесс грядущей новинки, а также знакомит пользователей с историей серии. Специалисты напомнили, что всё началось с другой гонки — Test Drive Unlimited от студии разработки Eden Games, в которой работали Стефан Бели и Ахмед Бухелифа. Позже эти специалист основали компанию Ivory Tower. Оригинальная версия The Crew вышла в 2014 году, после чего получили признание игроков, а затем вышел и сиквел The Crew 2 в 2018 году. Официальный выход The Crew Motorfest запланирован на 14 сентября на персональных компьютерах, а также консолях PS5 и Xbox Series. На прошлой неделе западные журналисты поделились превью игры.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft