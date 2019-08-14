Релиз картины намечен на август.

Вышел первый трейлер комедии "Тополиный пух" с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой в главных ролях. Видеоролик был размещен в Telegram-канале "Русское кино в топе". Известно, что проект будет состоять из нескольких киноновелл. Первая часть посвящена жизни охранника (играет Антон Лапенко), вторая - стриптизерше (Аглая Тарасова), а третья - киллеру с внуком (Виталий Хаев из фильма "Папа, сдохни"). Всех персонажей будет объединять один и тот же сюжет, рассказанный с разных точек зрения. Предположительно, в небольшом камео на большом экране также появится "Иванушек International" Андрей Григорьев-Аполлонов. В актерский состав вошли и Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов. Авторами данной ленты стали создатели сериала "Ольга" Артем Лемперт и компания Good Story Media. Официальная премьера "Тополиного пуха" запланирована 31-м кинофестивале "Выбор" в вечер закрытия мероприятия. Фестиваль состоится в Выборге с 4 по 11 августа.

Вышел трейлер криминальной драмы Алисы Хазановой "Белый список".

Фото и видео: Telegram / РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ