Вышел трейлер криминальной драмы Алисы Хазановой "Белый список"

Фильм выйдет в свет 23 ноября.

Представлен трейлер и постер фильма "Белый список" режиссера Алисы Хазановой, ранее работавшей в качестве актрисы в сериале "Последний министр" и драме "Последняя сказка Риты". История расскажет о жизни двух сотрудников Следственного комитета России. Речь идет о готовящемуся к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого специалиста-карьериста Лазарева. В какой-то момент пару направляют в маленький подмосковный город для расследования самоубийства местной школьницы. Власти ждут от гостей имитации деятельности до того момента, пока местная общественность и руководители не потеряют интерес к теме. Такая работа действительно затягивается на годы, однако в какой-то момент герои начинают понимать, что настоящие виновные в трагедии оказываются ближе, чем предполагалось.

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Фото и видео: YouTube / Атмосфера Кино