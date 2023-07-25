Adult Swim показал дебютный трейлер аниме по "Рику и Морти"

Шоу будет состоять из десяти эпизодов.

Телеканал Adult Swim официально в социальных сетях представил первый трейлер аниме по мотивам мультипликационного сериала "Рик и Морти". В ролике создатели показали главных героев и различные экшен-сцены на различных локациях. Дополнительно опубликовано обращение орежиссёра Такаси Сано, известному по адаптации "Башни бога". Он пояснил, что в аниме некоторые сюжеты будут взяты из оригинального проекта, но с новыми деталями. Известно, что новое шоу имеет десять эпизодов, а продолжительность каждой серии составит порядка 25 минут.

Ранее на торжественном мероприятии Comic-Con в 2023 году продюсер "Рика и Морти" Стив Леви публично заявил о том, что производство седьмого сезона оригинального мультсериала продолжается. Он отметил, что новые выпуски шу начнут выходить "довольно скоро". Создатели шоу всё ещё ищут актёров для озвучки главных героев. В прошлом персонажей озвучивал соавтор "Рика и Морти" Джастин Ройланд. Но компании Adult Swim пришлось завершить с ним сотрудничество из-за обвинений сценариста в домашнем насилии над девушкой. Позже уголовное дело прекратили, но Adult Swim не взял Джастина Ройланд обратно на работу.

Киану Ривз появился в трейлере 6 сезона шоу "По дороге с Норманом Ридусом".

Фото и видео: YouTube / Adult Swim