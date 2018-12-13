По предположениям американских СМИ, компания хочет оспорить госконтракт на космические запуски.

Компания Илона Маска SpaceX подала иск к правительству США. Об этои 19 мая сообщает The Washington Post.

Из документов суда следует, что причиной стала борьба за многомиллионные госконтракты по запуску спутников. Информация иска по настоянию частной космической компании конфиденциальна. SpaceX заявляет, что в тексте иска содержится служебная информация. Решение засекречивать дело или наоборот примет суд.

Несмотря на отсутствие информации, СМИ обратили внимание на то, что иск появился после подготовки ВВС США контрактов на космические запуски. Контракты заключат с двумя подрядчиками в 2020 году.

Отметим, в прошлом году SpaceX проиграла контракт от Пентагона на финансирование разработки ракет для запуска правительственных спутников. Компанию Илона Маска опередили United Launch Alliance (ULA), Northrop Grumman и Blue Origin (частная космическая компания Джеффа Безоса).

Видео: SpaceX