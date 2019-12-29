Носители с российскими двигателями направятся на МКС.

Россия поставит США еще четыре двигателя для ракет Antares. Контракт заключен с научно-производственным объединением "Энергомаш" (предприятие Роскосмоса). Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Об этом сообщили "РИА Новости".

Американцы заказали четыре РД-181 для своих ракет-носителей . Двигатели ставятся на первую ступень ракеты. Antares нужны для запуска грузовых кораблей Cygnus на Международную космическую станцию. На данный момент завершено семь пусков Antares с четырнадцатью двигателями РД-181.

Ранее Рогозин анонсировал 18 пусков с Байконура в 2020 году.