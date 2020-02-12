Это предварительные планы на год.

Дмитрий Рогозин анонсировал 18 пусков с Байконура в 2020 году. Об этом глава корпорации "Роскосмос" заявил в интервью на радиостанции "Комсомольской правды".

Специалист отметил, что сейчас это только предварительные планы. Ранее в "Роскосмосе" говорили о том, что на текущий год намечено почти 40 запусков ракет. Они полетят на орбиту и МСК с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Гвианского космического центра.

В 2019 году Россия запустила в космос 25 ракет. Россия впервые за 16 лет завершила год без космических аварий.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Роскосмос" не станет запускать спутник на ракете "Ангара".