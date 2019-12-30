"Роскосмос" не станет запускать спутник на ракете "Ангара"

Специалисты предпочли для миссии старую, но надежную модель ракеты.

"Роскосмос" не станет запускать спутник на орбиту на ракете "Ангара". Компания выбрала для транспортировки привычный носитель "Протон-М". Об этом говорится на официальном сайте государственных закупок.

В 2020 году "Роскосмос" заказывает производство устаревшей ракеты, которая доказала надежность. Известно, что запуск "Экспресса-АМУ4" должен состояться в 2021 году. Однако конкурс на его изготовление еще не объявлен.

Старт планируется с космодрома Байконур". Только на этой платформе находится стартовый стол под "Протоны".

Ранее Piter.tv писал о том, что на Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

