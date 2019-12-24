На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"

"Ангара" получила еще несколько этажей конструкции.

На космодром Восточный доставили партию крупногабаритного оборудования для "Ангары". В частности, эксперты получили три этажа кабель-заправочной башни для ракетного комплекса. Об этом "РИА Новостям" сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Специалисты приняли груз и направили на специальную площадку хранения. "Роскосмос" получил четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни. Для транспортировки составных частей ракеты задействовали 7 низкорамных тралов

Напомним, что первый и третий этажи пришли в Амурскую область еще в октябре 2019 года. Остальные детали доставят до конца 2021 года. Известно, что "Ангара" будет представлять из себя 17-этажный комплекс с высотой 66 метров.

Ранее Piter.tv писал о том, что Рогозин заявил, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц.

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ