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Рогозин заявил, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц

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Ракеты будут запущена вместе с "Орлом".

В "Роскосмосе" заявили, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц. Ранее он был запланирован на август 2023 года, сейчас - на сентябрь. Информацию об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции перед журналистами.

Рассчитываем, что этот пуск будет осуществлен вместе с новым пилотируемым кораблем нового поколения

прокомментировал эксперт

Запуск стартового стола для ракет "Ангара-А5" пройдет рамках вывода на орбиту пилотируемого корабля "Орел". Ранее Piter.tv писал о том, что корабль "Орел" не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса.

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ

Теги: ангара, восточный, дмитрий рогозин, космодром, орел, роскосмос
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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