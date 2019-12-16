Рогозин заявил, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц

Ракеты будут запущена вместе с "Орлом".

В "Роскосмосе" заявили, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц. Ранее он был запланирован на август 2023 года, сейчас - на сентябрь. Информацию об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции перед журналистами.

Рассчитываем, что этот пуск будет осуществлен вместе с новым пилотируемым кораблем нового поколения прокомментировал эксперт

Запуск стартового стола для ракет "Ангара-А5" пройдет рамках вывода на орбиту пилотируемого корабля "Орел". Ранее Piter.tv писал о том, что корабль "Орел" не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса.

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ