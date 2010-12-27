Корабль "Орел" не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Однако его грузоподъемность достаточна для околоземной орбиты.

Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на материалы изготовителя, ракетно-космической корпорации "Энергия". Вес объекта на две тонны превышает требования, утвержденные "Роскосмосом"

Больше нужного весят практически все системы ракеты. При сохранении текущих размеров и объектов "Орел" будет весить более 22 тонн. Однако разработчики ракет "Ангара" и "Енисей" отталкивались от веса максимум в 19,8 тонн. Эти ракеты должны использоваться во время летных испытаний и дальнейших полетов. Один раз создатели "Орла" уже снижали заявленный вес, но это не помогло, перегруз остался. Сейчас параметры корабля не мешают ему выйти на околоземную орбиту для тестирования.

Напомним, что работа над кораблем ведется на протяжении десяти лет. Изначально "Орел" должен был называться "Федерацией". Лунную версию объекта планировали ограничить массой в 16,5 тонны. В дальнейшем параметры несколько раз менялись.

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