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Российский экипаж МКС займется поиском полезных ископаемых

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При помощи инфракрасного радиометра будут искать нефть и газ.

Российский экипаж МКС займется поиском полезных ископаемых. При помощи инфракрасного радиометра высокого разрешения будут искать нефть и газ. Об этом пишет пресс-служба "Российских космических систем".

Новый прибор установят на станции, а после этого россияне начнут искать газовые и нефтяные месторождения. Кроме того, при помощи инфракрасного радиометра можно исследовать состояние мирового океана, мониторить техногенные и природные ЧС, а также стихийные явления и очаги пожаров в лесах.

В настоящее время прибор находится на стадии изготовления. Его должны создать к 2022 году. Разрешающая способность радиометра составит 30 метров, при этом в двух инфракрасных диапазонах он будет обеспечивать полосу захвата в 70 км.

Ранее была названа смертельная опасность длительных космических полетов.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ

Теги: космос, мкс, полезные ископаемые
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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