Названа смертельная опасность длительных космических полетов

Оказалось, что микрогравитация вызывает нарушение в работе внутренней яремной вены.

Международная группа ученых назвала смертельную опасность длительных космических полетов для здоровья астронавтов. Оказалось, что микрогравитация вызывает нарушение в работе внутренней яремной вены. В частности, это обстоятельство может стать значительной проблемой для пилотируемой миссии на Марс. Об этом сообщает издание Science Alert.

В исследовании приняли участие 11 астронавтов, побывавших на МКС. Выяснилось, что за 50 дней пребывания в невесомости в яремной вене возникает застой и обратный ток крови. У одного из членов экипажа выявили тромбоз или закупорку вены. Ему пришлось до конца миссии лечиться антикоагулянтами.

Кроме того, ученые выяснили, что при длительном пребывании в невесомости усиливается отечность лица, увеличивается объем крови, циркулирующей в сердце, а также уменьшается объем плазмы. Теперь специалисты настаивают на дополнительных исследованиях.

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