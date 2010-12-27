Роскосмос потратит 17 млн рублей на борщ и настольные игры

Космические наборы с едой будут состоять из шести тюбиков.

Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки для сотрудников госкорпорации. Они будут включать в себя космические наборы с едой и лото. Об этом пишет "Интерфакс".

Подарочные наборы с космической едой получат 1000 человек. Они будут состоять из шести тюбиков с борщом, гороховым супом, гречкой с мясом, треской с картофелем, творогом с яблочным пюре и клюквенным морсом. Для горячих блюд в наборе будут пакеты с химическим подогревателем.

Кроме того, госкорпорация закупит 500 флисовых накидок темно-синего цвета со звездами и логотипом Роскосмоса, а также 1,5 тысячи керамических елочных игрушек в виде луноходов. Еще одним подарком станет настольная игра, предположительно лото. Ее планируют выпустить в 1000 экземпляров.

Для космонавтов Роскосмос закупит 800 портативных зарядных устройств для мобильных телефонов, 800 керамических кружек с крышкой, 800 наборов конфет, украшенных глазурью цвета планет Солнечной системы.

Ранее мы писали, что в Роскосмосе разработали приложение с фотографиями Земли.