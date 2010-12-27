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В "Роскосмосе" разработали приложение с фотографиями Земли
Сегодня, 23:05
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nadezhda_sib

В "Роскосмосе" разработали приложение с фотографиями Земли

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На данный момент приложение тестируется.

"Роскосмос" разработал мобильное приложение для доступа к банку фотографий Земли из космоса. Оно может стать доступно для пользователей в 2020 году, сообщил представить компании Валерий Заичко. 

Сейчас приложение проходит бета-тестирование, передало "Экономика сегодня". Также пользователи смогут получить доступ к геопорталу корпорации и банку данных дистанционного зондирования Земли. По словам Заичко, в перспективе юзеры смогут получать отфильтрованную информацию, а не только исходные данные съемки со спутников. 

Проект "Цифровая земля" нацелен на то, чтобы жители планеты смогли в режиме онлайн получать изображения из любой точки мира. 

Ранее Роскосмос анонсировал четыре новые станции системы спутниковой связи. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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