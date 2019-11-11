Их установят в регионах по стране.

Роскосмос анонсировал четыре новые станции системы спутниковой связи "Гонец". Устройства появятся в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте организации.

В каждом городе специалисты разместят по одному аппарату многофункциональной системы. Запуск спутниковой связи стал возможен после проведения автономных испытаний. В регионах улучшится качество спутниковых услуг и сократится время доставки информации до потребителя.

В России "Гонцы-Д1М" есть только в Москве, Южно-Сахалинске и Железногорске. На данный момент "Гонцы" - единственная отечественная разработка подвижной спутниковой связи. Устройство позволяет обмениваться данными с различными объектами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия создаст первую отечественную спутниковую систему телефонной связи.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/DOCUMENTARY TUBE