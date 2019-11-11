Роскосмос анонсировал четыре новые станции системы спутниковой связи "Гонец". Устройства появятся в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте организации.
В каждом городе специалисты разместят по одному аппарату многофункциональной системы. Запуск спутниковой связи стал возможен после проведения автономных испытаний. В регионах улучшится качество спутниковых услуг и сократится время доставки информации до потребителя.
В России "Гонцы-Д1М" есть только в Москве, Южно-Сахалинске и Железногорске. На данный момент "Гонцы" - единственная отечественная разработка подвижной спутниковой связи. Устройство позволяет обмениваться данными с различными объектами.
Ранее Piter.tv писал о том, что Россия создаст первую отечественную спутниковую систему телефонной связи.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/DOCUMENTARY TUBE
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