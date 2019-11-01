Переход на отечественный проект "Гонец" состоится в 2024 году.

Россия создаст первую отечественную спутниковую систему телефонной связи. Данные услуги будет предоставлять проект второго поколения "Гонец". По данным представителей "Роскосмоса", он начнет работу уж в 2024 году. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

Планируется реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России, учитывая, что сегодня на российском рынке спутниковой телефонии в основном представлены зарубежные компании...Решение данной задачи считаем очень важной и своевременной.... говорят эксперты отрасли

В общей сложности орбитальная группировка будет насчитывать 28 отечественных спутников. На данный момент телефонную связь стране дают иностранные компании. Среди них - Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya. Зарубежными посредниками пользуются даже чиновники из Минобороны страны. Разработка будет полезна в энергетической, нефтегазовой, транспортной отраслях, в сферах горнодобывающей промышленности.

Благодаря проекту Россия получит не только функцию контроллера информации, но и возможность мониторить состояние объектов в космосе, а также разрабатывать автоматизированные подсистемы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Рогозин сообщил о запросе NASA мест на российских кораблях "Союз".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/MyBit.my, SciNews, TB Канал TV Channel