Роскосмос поможет американским коллегам отправиться на МКС.

Дмитрий Рогозин сообщил о запросе NASA мест на российских кораблях "Союз". Об этом сообщил "Интерфакс". Россия сможет предоставить американцам доступ к ракетам за счет урезания собственного экипажа. Также специалистам придется сократить программу экспериментов на МКС.

Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. Нам придётся чем-то жертвовать заметил спикер

Чиновник заявил, что с личной просьбой к нему обратился глава NASA Джим Бранденстайн. Иностранец предложил дать астронавтам места в кораблях, следующих до МКС в 2020-2021 годах. Это связано с тем, что США не смогли вовремя перепроверить решения по аварийной системе спасения. Им требуется еще время, чтобы удостовериться в безопасности своих ракет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Рогозин отказался раскрывать причину появления "дыры" в "Союзе МС-09".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/GoPro, Engineering World