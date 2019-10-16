Это затруднит работу РКК, так как американцы не оставили заявку заранее.

Роскосмос готов обсудить доставку астронавтов NASA на МКС на российских кораблях. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Дмитрия Рогозина. Специалист добавил, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" перегружена работой из-за строительства новых кораблей.

По мнению Рогозина, вопрос о доставке сотрудников NASA на МКС нужно было решить заблаговременно. Однако в ведомстве не исключают возможности переговоров с американцами по транспортировке космонавтов. Эксперты не понимают, почему американцы не разместили заказ на пилотируемый корабль заблаговременно.

Прекрасно понимаем их положение, но надо было поменьше пиара, а побольше предусмотрительности….Мы пойдем навстречу, но решение будет приниматься исходя из реальных планов создания Boeing и SpaceX прокомментировал спикер

Ранее Piter.tv писал о том, что российский космодром "Морской старт" перенесут из США в Россию.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ