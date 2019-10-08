Российский космодром "Морской старт" перенесут из США в Россию

Сейчас владелец платформы ждет разрешения на транспортировку от властей.

Пусковая платформа "Морской старт" будет располагаться в России, а не как раньше - в США. Законсервированный с 2014 года объект уже подготовили к транспортировке на Дальний Восток. Сведения предоставили "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники в сфере ракетно-космической промышленности.

С платформы сняли все иностранное оборудование, созданное в Америке и на Украине.Информационно-связная техника от Boeing и пусковое оборудование от "Южмаша" складированы в порту приписки "Морского старта", который находится в Лонг-Бич.

Для перебазирования Россия ждет разрешения от госдепартамента США, с которым ведутся переговоры.

Напомним, что сейчас платформа "Морской старт" принадлежит группе компаний компаний S7. Предположительно платформу установят в порту Большого Камня под Владивостоком. Ранее этот вопрос уже обсуждался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве локации для транспортировки предлагали также Советскую Гавань, Крым и Вьетнам.

Последний пуск с плавучего космодрома бы произведено в 2014 году. Работы прекратили из-за ухудшения отношений с Украиной.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ