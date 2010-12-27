Стало известно, как Минобороны использует автобусы в случае войны

Городской транспорт будет иметь свое назначение в ходе боевых действий.

В Минобороне рассказали, что будет делать общественный транспорт, если в России начнется война. По данным представителей ведомства, часть рейсовых и междугородних автобусов используют как санитарный транспорт. Об этом сообщили "Известия".

Объекты будут изыматься у предпринимателей и муниципалитетов только в случае крайней необходимости. Компаниям выплатят деньги в качестве компенсации за ущерб. Из набранного автопарка создадут медицинские роты. Они будут работать в тылу и перевозить с передовой раненых.

Известно, что вместо сидений в автобусах установят носилки и медицинское оборудование. Подобный порядок мероприятий военные отработали в рамках сентябрьских стратегических учений. Были организованы маршруты, по которым "раненых" доставляли с передовой в больницы.

Напомним, что согласно приказу от 2014 года, изыманию в пользу государства также подлежат грузовики, средства повышенной проходимости, квадроциклы, мотовездеходы и снегоходы.

Ранее Piter.tv писал о том, почему петербургские остановки не хотят умнеть.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

