Почему петербургские остановки не хотят умнеть

Стало известно, откуда чиновники намерены брать инвестиции в проект.

В 2020 году в Петербурге появится 50 умных остановок общественного транспорта. По данным Фонтанки.ру, сейчас их перспектива установки туманна из-за нехватки денежных средств. Предприниматели города не хотят инвестировать в проект, в котором нет ясных сроков.

Издание отмечает, что программа "захлебнулась" еще в 2018 году и сейчас Смольный пытается ее реанимировать. К концу 2019 года ГКУ "Организатор перевозок" должен определить требования к внешнему виду павильонов, а также их оснащению. Контролирует ситуацию также Комитет по печати. Финансовую модель утвердят по результатам пилотного проекта, созданного оператором Russ Outdoor. Его соинвестором может стать компания Ростелеком.

Напомним, что об "умных остановках" стали говорить еще в 2016 году. Первые образцы создала компания "Городские инновации". Объект представлял собой павильон с электронным табло, устройством для оплаты мобильной связи, видеокамерами, wi-fi и USB-разъемами. Через полгода пилотный павильон появился на Невском проспекте.

После этого на местах должны были разместить еще около 1,5 тысячи таких конструкций. Однако в планы правительства вмешался конкурс по размещению наружной рекламы. Его выиграла компания Russ Outdoor. Победители торгов не разделяли желания Смольного.

К октябрю 2019 года усилиями чиновников и инвестором в городе появились 136 остановок из ожидаемых 6 тысяч.Среди них 82 павильона 0 обычный городские объекты, рядом с которыми есть стеллы с электронным таблом и WiFi. Сейчас их можно найти в Выборгском, Калининском, Центральном, Василеостровском и Адмиралтейском районах. Подобные функции есть и на Крестовском острове, но "зашитые" в автобусную станцию. Там добавили слоты для зарядки мобильных устройств. Сейчас этот объект считается максимально укомплектованным в Петербурге среди всех умных остановок города.

Еще 53 объекта ставил сам рекламный оператор Russ Outdoor. Павильоны размещены на Невском и Московском проспектах.Конструкции подвергались критике за неудачный дизайн: они походят на остановки, которые были разработаны более 20 лет назад компанией JCDecaux. Сейчас эта фирма и является совладельцем Russ Outdoor. Однако по мнению RO, внешний вид остановок ничуть не устарел. Директор филиала в Петербурге Дмитрий Орлов заявлял, что в павильонах установлено самое передовое оборудование.

Мы считаем их умными, потому что они новые – с wi-fi и подсветкой говорил бизнесмен

По мнению чиновников, остановки недостаточно "поумнели". СЕйчас разрабатываются пять типов информационно-технологического наполнения павильонов для транспорта. Они будут зависеть от пассажиропотока, количества рейсов и удаленности от станций метрополитена.

В качестве возможных вариантов рассматриваются: информационное табло (в том числе встроенное), информационный стенд с маршрутной сетью, аппарат активации билетов, камеры видеонаблюдения, бесплатный wi-fi, usb-зарядка, кнопка "гражданин – полиция", встроенное освещение, а также место для размещения рекламы или социальной информации комментируют в Смольном

Планируется, что все остановки будут создаваться в едином стиле.Каждый подключат к электропитанию. Однако реализацию проекта в Смольном надеются возложить на бизнес Петербурга. Согласно сведениям "Фонтанки.ру", на переоснащение всех 6 тысяч объектов из бюджета потребуется несколько десятков лет. Затраты на одну остановку ранее оценивались от 1 до 2 миллионов рублей.

Сейчас места под остановки арендуют три организации - Russ Outdoor, "Реклама Центр" и "Медиа-Простор". Только первая компания получила центр Петербурга, поэтому ее затраты могут окупиться. В остальных не считают затраты на "умные павильоны" целесообразными, так как в спальный районах они себя не окупят.

Известно, что в 2020 году Russ Outdoorустановит 50 дополнительных умных установок.Их дизайн не изменится, но поменяется "начинка". Сейчас пилот тестируют около станции метро "Гостиный двор".

Фото: Piter.tv

