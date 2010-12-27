В 2019 году в Петербурге могут появиться умные остановки

Такую задачу поставил перед чиновниками Закса врио губернатора Александр Беглов.

На заседании Закса Петербурга врио губернатора Александр Беглов отметил, что развитие транспортной развязки в городе является одной из первостепенных задач.

Мы не должны жить только тем, что создали наши предшественники за предыдущие три века. Александр Беглов, врио губернатора

Например, магистраль Санкт-Петербург – Москва должны быть введена в эксплуатацию уже к 2020 году. Приоритетной задачей является развитие дорог внутри самого города и метро. Как подчеркнул Беглов, станции Фрунзенского радиуса обязаны быть введены в срок, для решения этого вопроса нужно подключиться всем депутатам ЗакСа.

Также Александр Беглов поручил уже в этом году создать умные остановки, так как город у нас северный и часто люди ждут общественный транспорт под дождем и сильным ветром. (Для плохих погодных условий (в частности низкой температуры) на многих умных остановках предусмотрены теплые лавки с инфракрасными обогревателями. Прим. ред.)

Инвестиционные деньги на это есть, петербургские предприятия могут справиться с этой задачей. Так что нужно делать. Александр Беглов, врио губернатора

Поручил врио губернатора скорректировать документы, касающиеся ямочного ремонта и капитального ремонта дорог. Сейчас вместе со снегом сойдет асфальт и на дорогах будут появляться ямы.

Жители будут жаловаться оправданно на эту проблему. Горожане должны получать не квадратные метры, а комфортную среду обитания. А транспортная доступность – основа комфортной среды. Александр Беглов, врио губернатора

Фото: Piter.TV