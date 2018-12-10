В этом году в Петербурге появятся "умные остановки"

И. о. губернатора Петербурга подчеркнул, что новые комфортные остановочные павильоны изготавливают в Северной столице.

В Петербурге в 2019 году построят "умные остановки". Об этом сообщили в Смольном 26 февраля.

И. о. губернатора Петербурга подчеркнул, что новые комфортные остановочные павильоны изготавливают в Северной столице. Он дал команду провести ревизию состава общественного транспорта и расширить систему ремонта дорог. Сообщают, что магистраль Петербург – Москва должна появиться уже к 2020 году.

Ранее сообщалось, что вторник в Петербурге начался с мокрого снега и ветра.

Видео: Piter.TV