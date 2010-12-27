Вторник в Петербурге начался с мокрого снега и ветра

Днем столбик термометра поднимется до плюс 1-3 градусов.

В Петербурге во вторник синоптики прогнозируют мокрый снег, гололедицу и ветер. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Еще ночью температура воздуха была минус один, но днем столбик термометра поднимется до плюс 1-3 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с северо-запада и севера.

Спасатели напоминают водителям о том, как важно соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию. Пешеходам также нужно быть особенно внимательными на дорогах.

Самая низкая температура в Петербурге 26 февраля была зафиксирована в 1919 году, тогда столбик термометра опустился до минус 29 градусов, самым теплым этот день был в 1997 году – плюс 6 градусов.

Фото: Piter.TV